Суд на 40 суток приостановил работу "Общественного питания", где отравились учащиеся СУНЦ УрФУ

Кировский районный суд решил на 40 суток приостановить деятельность ООО "Общественное питание", после еды которого с острым гастроэнтеритом слегли учащиеся СУНЦ УрФУ

"По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о виновности ООО "Общественное питание" в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в том числе по приготовлению пищи и напитков, их хранения и реализации населению в пищеблоке при СУНЦ УРФУ сроком на 40 суток", - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней со дня вручения или получения копии судебного акта.

Школьники СУНЦ массово заболели на прошлой неделе. Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на вечер 12 марта ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. У большинства заболевших выявили норовирус, этот же возбудитель был обнаружен у двух сотрудников пищеблока. А в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Массовое отравление привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад о ходе и результатах расследования, а также главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.