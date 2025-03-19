Сургут стал "Нефтяной столицей"

В Сургуте начал свою работу VIII форум "Нефтяная столица " - одна из ключевых площадок для обсуждения вопросов топливно-энергетического комплекса. Мероприятие проходит в Сургутском госуниверситете.

По словам первого заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, в этом году форум гостеприимно принимает Сургут - главная база геологов-первопроходцев. В 2025-ом отмечается 65-летие "шаимской нефти", 60-летие Самотлора и Сургута. Знаменателен и тот факт, что в этом году добыта 13-миллиардная тонна нефти.

Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль напомнил, что в СССР с Сургута начались огромные работы по геологоразведке, городе было более 40 всесоюзных строек.

"Надо поклониться в ноги тем, кто всё здесь создал", - сказал Геннадий Шмаль.

Мэр Сургута Максим Слепов пожелал удачи всем тем, кто прибыл на форум.

Участие в "Нефтяной столице" уже подтвердили представители России, Монголии, Туркменистана, Молдовы, Сербии, Сенегала, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики, а также Белоруссии, Чада, Конго, Кот-д’Ивуара.

Организаторами форума выступают правительство Югры, Совет молодых учёных Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО "Интеллектуальный клуб", Союз "Торгово-промышленная палата Югры".