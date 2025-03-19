В полиции рассказали, кто стрелял у храма в Екатеринбурге

Полиция раскрыла личность мужчины, открывшего стрельбу у храма в Екатеринбурге.

Напомним, вечером 18 марта возле православного храма "Большой Златоуст" в районе улицы Малышева в столице Урала некий мужчина открыл стрельбу из пистолета. В тот же вечер Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Стрелок был задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии подозреваемый был задержан по месту жительства в одной из квартир по улице Молотобойцев в Екатеринбурге. Никакого сопротивления он не оказал.

"Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман 1995 года рождения. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки "МР". В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего", - отметил полковник Горелых.

Расследование инцидента продолжается.