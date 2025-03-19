Мурашко: Курение сотрудников обходится компаниям в 443 млрд рублей

Министерство здравоохранения оценило потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд руб.

Как сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, это связано со снижением продуктивности. Глава Минздрава отметил важность финансирования корпоративных программ здоровья, которые не только улучшают самочувствие работников, но и повышают их продуктивность и укрепляют лояльность компании.

Мурашко также сослался на данные Всемирной организации труда, согласно которым почти 2 млн человек в год умирают из-за болезней и травм, связанных именно с трудовой деятельностью, сообщают "Известия".

В октябре 2024 года представители партии "Новые люди" предложили запретить продажу табачной продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года — даже после достижения ими совершеннолетия. В список входят табачная или никотинсодержащая продукция, кальяны и устройства для курения.