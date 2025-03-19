МО: отражены попытки Киева вторгнуться в Белгородскую область

Военные России 18 марта отразили попытки Вооруженных сил Украины вклиниться в Белгородскую область.

Как сообщило Министерство обороны России, армия противника осуществила пять атак на регион. В военном ведомстве считают, что ВСУ пошли на такой шаг для создания негативного фона перед переговорами президентов РФ и США. Всего в течение дня было осуществлено пять атак. В Минобороны отметили, что ВСУ задействовали до 200 боевиков и 29 единиц техники. Все атаки отражены действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. В результате пересечения государственной границы не допущено.

Противник потерял до 60 солдат, один танк, семь ББМ, три инженерные машины. ВСУ от дальнейших атак отказались.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под ударом ВСУ оказался Краснояружский район. Вблизи села Графовка ехавший по дороге служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Ранены три мирных жителя.