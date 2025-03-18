В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу у храма в центре города

В центре Екатеринбурга возле храма "Большой Златоуст" в районе улицы Малышева мужчина открыл стрельбу из пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Личность подозреваемого была установлена, он задержан, в его доме проводится обыск. Осмотрено место происшествия, ведется допрос свидетелей. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.