Обмен пленными, перемирие, судоходство в Черном море: Путин и Трамп за два часа обсудили конфликт на Украине

В Кремле сообщили детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Напомним, политики вели переговоры более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению прекращения боевых действий. Путин подтвердил приверженность мирному разрешению конфликта. Он заявил о готовности проработки возможных путей урегулирования, которое должно носит устойчивый и долгосрочный характер.

Также обсуждалась инициатива о 30-дневном перемирии. С российской стороны был обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Также были отмечены риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который неоднократно нарушал договоренности. Обращено внимание на теракты, которые боевики совершали против мирных жителей Курской области.

Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Также президент подтвердил, что Россия гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение в случае сдачи в плен - ранее Трамп просил сохранить жизни военнослужащим, попавшим в окружение в Курской области.

Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал военным соответствующую команду. Также Путин конструктивно отреагировал на инициативу, касающуюся безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.

Кроме того, российский лидер проинформировал о завтрашнем обмене пленными по схеме 175 на 175 человек. Также в качестве жеста доброй воле Украине будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях. Для урегулирования украинского конфликта будут созданы российская и американская экспертные группы.

Также были затронуты другие вопросы: ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Стороны договорились о совместных усилиях по стабилизации обстановки в кризисных точках и налаживании взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.

Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире.