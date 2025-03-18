Телефонный разговор Путина и Трампа длится более полутора часов

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длится больше полутора часов, сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника главы Белого дома и замглавы аппарата Дэна Скавино.

Разговор двух лидеров начался в 17.00 по московскому времени.

По состоянию на 18.32 по московскому времени звонок еще продолжался. Ранее Скавино сообщил, что Трамп ведет разговор с Путиным в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов мск. Он отметил, что определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, лидеры затронут их. Выступление Путина по итогам разговора с Трампом не ожидается.

13 марта Владимир Путин сказал, что 30-дневное перемирие России и Украины возможно, но прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов.