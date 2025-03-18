18 Марта 2025
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Фото: t.me/kubzskru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Кубани приняли участие в открытой сессии Думы Геленджика

В Геленджике сегодня состоялась открытая сессия Думы города-курорта. В ее работе приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Александр Топалов.

Основной вопрос заседания - отчет главы муниципального образования Алексея Богодистова о работе в 2024 году. На пленарном заседании, которое провел председатель Думы Михаил Димитриев, депутат ЗСК от округа Константин Димитриев, представители правоохранительных органов, общественных объединений, актив города.

От имени Губернатора Кубани его заместитель отметил вклад курорта в развитие края. По словам Александра Топалова, по показателям комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Геленджик входит в десятку лучших.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

Юрий Бурлачко подчеркнул, что город-курорт развивается динамично по многим направлениям. Все отрасли экономики в прошлом году показали положительную динамику, было зафиксировано рекордное количество отдыхающих. Коснулся председатель ЗСК и вклада краевых парламентариев в развитие территории.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

«Мы внимательно относимся к обращениям главы города и депутатов ЗСК. На основании их предложений в 2023 году объем дополнительной помощи городу Геленджику превысил 98 млн рублей», - добавил Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

Так, в 2024 году, по словам руководителя краевого парламента, поддержаны инициативы главы города и депутатов о направлении 99,3 млн рублей на капремонт и обеспечение деятельности школ, детсадов и учреждений культуры, а также на работы по реконструкции улицы Ленина.

По итогам голосования депутатов работа администрации муниципалитета была признана удовлетворительной.

Теги: юрий бурлачко, муниципалитет, Парламенты ЮФО, город-курорт, кубань


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