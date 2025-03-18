Участники флешмоба в Астрахани выстроились в слово «КРЫМ»

Сегодня в молодежном центре «Коса» прошел праздничный митинг-концерт, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Событие объединило ветеранов СВО, представителей общественных организаций, учащихся, а также всех астраханцев, желающих отметить важный день в истории страны.

С 2014 года здесь были построены объекты социальной инфраструктуры, открыты новые медицинские и образовательные учреждения в Крыму. Модернизируется экономика, реализуется ряд проектов в промышленности, транспортной сфере, энергетике, сельском хозяйстве, медицине, культуре, туризме и других отраслях.

По словам участника СВО, координатора Астраханского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Михаила Заплавнова, жители Крыма являются примером для всех, так как, оказавшись под угрозой вторжения нацистских сил, не побоялись и смогли отстоять свою независимость.

После концертной программы был организован флешмоб, в котором задействовали около 250 человек. Участники выстроились в слово «КРЫМ», символизирующее единство России, Республики Крым и города Севастополя.

Кроме того, в молодежном центре «Коса» открылась фотовыставка Российского географического общества, посвященная культуре, природе и истории Крыма и Севастополя.