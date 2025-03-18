Игорь Седов провел личный прием граждан

Председатель городской Думы Игорь Седов провел прием граждан в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Астрахани.

Хикмет Мамедович, руководитель УК «Радуга», обратился с просьбой убрать несанкционированную свалку на месте сноса аварийного здания, а также опилить деревья. Также астраханец обеспокоен отсутствием детских спортивных площадок вблизи улицы 4-я Черниговская.

Старшая по дому № 115, корпус 1 по улице Николая Островского, Элина Валентиновна обратилась к глав думы Астрахани с просьбой по обустройству детской площадки: завезти песок, облагородить территорию и установить леерное ограждение вокруг неё.

"Затем обсудил с активными жителями города состояние парка Велосипедистов. Так, из-за отсутствия освещения и камер видеонаблюдения в нем стали собираться асоциальные личности, оставляющие после себя мусор, в связи с чем горожане боятся гулять в парке и стараются не пускать туда детей. Все озвученные проблемы взял под свой личный контроль и буду прорабатывать совместно с городской администрацией", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Седов.