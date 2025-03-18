Власти Югры включили новую льготную категорию "дети войны" в список на получение выплат

Власти Югры на заседании правительства приняли решение включить новую льготную категорию граждан "дети войны" в список на получение выплат за боевые заслуги перед Отечеством. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

"Получателями ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы станут 18 863 югорчанина. Также одобрены региональные выплаты к 80-й годовщине Победы ветеранам Великой Отечественной войны аналогично выплатам, установленным указом Президента РФ", — рассказал Руслан Кухарук.

Новую льготную категорию граждан ввели на территории региона с января. К ним относятся неработающие пенсионеры, рожденные в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года и постоянно проживающие в автономном округе.