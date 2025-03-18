Глава Екатеринбурга продлил меры поддержки для малого бизнеса до 2030 года

Индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также юридические лица Екатеринбурга смогут получать помощь вплоть до конца 2030 года. Постановление о продлении срока предоставления мер имущественной поддержки подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего Фонду поддержки предпринимательства по решению градоначальника было выделено 20,9 млн рублей. В приоритете компании, занимающиеся развитием мегаполиса и уникального сегмента экономики. Также среди дополнительных мер поддержки Екатеринбург предлагает льготную аренду помещений - только в прошлом году между городом и предпринимателями было заключено 77 соответствующих договоров без проведения торгов.

Для предпринимателей также на постоянной основе ведутся консультации, выставки-форумы, конференции, обучающие проекты, экскурсии на производственные площадки и другие мероприятия, позволяющие приобрести полезные для сферы знания и поделиться собственным опытом.

На сегодняшний день в Екатеринбурге порядка 127 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и 162 тыс. самозанятых. Всего в этой сфере задействовано более 400 тыс. человек.