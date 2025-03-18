В рамках акции, приуроченной к годовщине воссоединения Крыма с Россией, на Вологодчине пройдут более 500 мероприятий

Ровно 11 лет назад жители Крыма и Севастополя абсолютным большинством голосов приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией. Традиционно 18 марта вся Вологодчина присоединяется к празднованию памятной даты.

«Сегодня Крым и Севастополь — это развитие, новые возможности, уверенность в будущем. За эти годы на полуострове изменилось всё: строятся дороги, развивается экономика, модернизируется инфраструктура. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стал мощным символом возрождения нашей страны как сильной державы, способной защищать свои интересы и своих людей. Так было в 2014 году, так будет и впредь», – отметил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В честь праздничной даты на Вологодчине проходит областная акция, которая включает в себя более 500 мероприятий: просмотры фильмов с обсуждением, тематические уроки истории, классные часы, флешмобы, викторины, выставки, концерты и автопробеги. В них принимают участие более 30 тысяч вологжан всех возрастов.

Отметим, что организаторами областной акции, посвященной Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, выступают Министерство молодежной политики области и Региональный центр патриотического воспитания.