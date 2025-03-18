Тюменский государственный университет получит грант на 460 миллионов

Тюменский государственный университет успешно прошел отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор это событие является важным для науки и образования Тюменской области, поскольку теперь Тюменский государственный университет сможет получить дополнительную государственную поддержку в виде гранта. Сумма гранта составляет около 460 миллионов рублей.

"Лично присутствовал на защите проектов ТюмГУ в Москве. Вуз не первый год участвует в программе "Приоритет". За это время команда госуниверситета разработала несколько новых, коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Тюменский госуниверситет выстраивает взаимодействие с командами других вузов региона. ТюмГУ такое сотрудничество помогает в достижении целей программы "Приоритет", а региону дает возможность формировать стратегию создания Межуниверситетского кампуса. Напомню, что Межуниверситетский кампус в Тюмени строим в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети", - заявил губернатор.