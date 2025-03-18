Новый троллейбус "Адмирал", прибывший в Екатеринбург, пустят по 26 маршруту

Новый низкопольный троллейбус "Адмирал", прибывший накануне в Екатеринбург, пустят по маршруту №26. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Алексей Орлов. Он также добавил, что новый транспорт будет курсировать по улицам пока в качестве тест-драйва, чтобы определить, какая именно модель подойдет для уральской столицы лучше всего.

"Обновление подвижного состава – один из ключевых пунктов транспортной реформы. Чтобы выбрать наиболее подходящие для городских условий машины, мы договариваемся с производителями и берем некоторые модели на тест-драйв", - пояснил градоначальник.

"Адмирал" оснащен кондиционером, зарядками для мобильных устройств, мультимедийным комплексом и видеокамерами. Сейчас проходит техническая подготовка электротранспорта, и после обучения водителей, он выйдет на маршрут.

Орлов также напомнил, что в этом году городская администрация планирует закупить еще 50 троллейбусов. Поставщик будет определен по итогам конкурсных процедур.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов заявил, что в этом году троллейбусный парк планируется обновить полностью. Он также рассказал о планах по другому общественному транспорту.