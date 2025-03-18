18 Марта 2025
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Армия и ВПК Челябинская область
Фото: t.me/geroi_74

Почти тысяча челябинских ветеранов СВО подали заявку на участие в программе «Герои Южного Урала»

Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов напомнил, что 19 марта завершается регистрации заявок на участие в региональной кадровой программе «Герои Южного Урала» для ветеранов СВО.

«Завтра завершаем регистрацию заявок на участие в региональной кадровой программе «Герои Южного Урала». Проект рассчитан на ветеранов специальной военной операции. Некоторые из глав, министров региональных станут их наставниками. На сегодня зарегистрировались 982 претендента. Далее пройдет конкурсный отбор, уже в июне начнем обучение», - сообщил Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Регистрация участников проходила с 19 февраля. Программа «Герои Южного Урала» ориентирована на подготовку высококвалифицированных руководителей. Отбор проходит в несколько этапов: подача заявки через личный кабинет на сайте, написание эссе, дистанционное тестирование и, возможно, дополнительные задания. По итогам общественный совет выберет участников с наилучшими показателями управленческого опыта, потенциала и военных заслуг.

Год обучения в Челябинском филиале РАНХиГС будет включать очные занятия, стажировки на предприятиях и в органах власти, а также наставничество от опытных руководителей региона. По окончании обучения слушатели получат диплом государственного образца по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Программой предусмотрен в том числе индивидуальный образовательный трек. На каждом этапе проходит личная диагностика и профориентация. Наставники будут заполнять отчеты. На основе всех данных может меняться индивидуальная образовательная траектория», — поясняет директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

В числе первых подал заявку на участие в программе подал заместитель председателя Челябинской общественной организации «Ветераны специальной военной операции Челябинской области» Алексей Рожков.

«Когда нужно было указать предпочитаемую деятельность, я указал спортивную, потому что сам спортсмен, сноубордист. Либо патриотическое воспитание, я тоже этим занимаюсь, вижу большой потенциал развития этого направления», — рассказал местным СМИ Алексей Рожков.

(2025)|Фото: t.me/geroi_74

Обязательное условие для подачи заявки — высшее или среднее образование, а также руководящий опыт. Благодаря участию в программе «Герои Южного Урала» бойцы смогут не только переквалифицироваться и получить новую специальность, но и адаптироваться к новым мирным условиям, что немаловажно не только для самих участников спецоперации, но и для членов их семей.

Заведующая кафедрой политологии челябинского филиала РАНХиГС Татьяна Захарова отмечает: «Опыт участия в спецоперации у многих участников и ветеранов СВО сформировал потребность приносить пользу для нашей страны, региона, города. Современная политическая система РФ открывает возможности для этого. Программа позволит обеспечить регион новой политической элитой».

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Денис Моисеев считает, что программа станет драйвером повышения качества кадрового состава региона.

«Уверен, что с их приходом мы только выиграем в качестве и оперативности принятия многих решений. Со своей стороны готов работать с ребятами в том объеме и по тем задачам, которые перед ними стоят», — заявил Денис Моисеев.

На данный момент на участие в программе заявились 982 человека, из которых 570 — действующие бойцы.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

"Считаю, что участие в программе поможет ветеранам специальной военной операции дополнить свои компетенции, которые у них есть, и, конечно, свой боевой и жизненный опыт непосредственно уже профессиональными навыками, профессиональными компетенциями, ну и, конечно, необходимыми знаниями для того, чтобы дальше уже свой потенциал раскрывать непосредственно на том месте работы, где участники специальной военной операции, пройдя обучение, будут продолжать свой жизненный путь", – высказал уверенность губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, программа герои южного урала, бойцы сво, кадры


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