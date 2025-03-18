Решетников сообщил, что требуется для развития экономики России

Министр экономического развития России Максим Решетников считает, что для развития экономики страны надо поддерживать "инвестиционный ритм".

"Мы видим по январским данным замедление темпов, видим сокращение перспективных заказов у бизнеса, ужесточение денежно-кредитной политики, высокий "ключ", макропруденциальные меры. Всё это ведёт к сжатию кредитования и, конечно, негативно влияет на инвестиции", - цитирует РБК Решетникова.

Ранее Решетников объяснил, почему в России растут цены. По его мнению, не все отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен.

"То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления", - сказал Решетников.

Подорожание молочной продукции, в первую очередь масла, вызвано тем, что у людей с ростом доходов поменялась структура потребления: они стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объём сырого молока пока ограничен.

"То же самое мы видим в туризме. Рост спроса на путешествия внутри страны всё ещё не соответствует имеющимся возможностям. Плюс у нас всё ещё закрыта для полётов значимая часть наших южных территорий, в первую очередь Крым и частично побережье Краснодарского края", - говорит министр.