В Тюменской области постепенно отказываются от газоснабжения многоквартирных домов

В Тюменской области постепенно отказываются от газоснабжения многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Во время капитального ремонта зданий будут прокладывать дополнительные усиленные кабельные линии для подключения электроплит. Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов подчеркнул, что применять электричество для приготовления пищи безопаснее.

"Таким образом, значительно повышается безопасность проживания в доме. Мы включаем в эту работу не только дома, где использовался сетевой газ, но и баллонный. Правительство области приняло решение, что по таким домам мы тоже будем усиливать электропроводку", - заявил он.

В 2025 году модернизация систем электроснабжения затронет 245 многоквартирных домов региона. В девяти из них, где готовят пищу на газу, жильцам будет предложено рассмотреть возможность перехода на электроплиты.

Отметим, что окончательное решение о переходе с газовых на электрические плиты остается за собственниками квартир. После того, как все приобретут электроплиты, появится возможность решением общего собрания демонтировать старые газовые сети.