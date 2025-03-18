Туристка хотела провезти из Екатеринбурга в Бангкок почти 100 незадекларированных изделий из уральских самоцветов

Кольцовские таможенники остановили туристку, пытавшуюся провезти с собой из Екатеринбурга в Бангкок почти 23 кг незадекларированных изделий из уральских самоцветов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, среди 93 единиц изделий были найдены статуэтки животных, запонки, кольца и другие предметы из металла бело-желтого цвета со вставками из камней, а также брендированные коробки.

Женщина рассказала, что все приобретенное ей за почти 79 тыс. рублей является подарками для друзей и родственников. О том, что нужно было подавать пассажирскую таможенную декларацию она не знала.

Экспертиза установила, что часть товаров выполнена из серебра и золота, а детали изготовлены из полудрагоценных камней: яшмы, лазурита, янтаря, агата, нефрита, амазонита, мрамора. Рыночная стоимость всех изделий составляет около 220 тыс. рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров". Женщине грозит штраф с возможной конфискацией.