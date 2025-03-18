Уголовное дело завели на стендап-комика Останина
Стендап-комика Артемия Останина задержали за оскорбление участника специальной военной операции (СВО), об этом пишут Известия.
Сотрудники cледственного комитета (СК) поймали его на границе России и Белоруссии при попытке выехать за рубеж, сообщает Telegram-канал SHOT.
Против Останина возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. Ему грозит до шести лет колонии. Комика доставили в Москву. Сейчас его допрашивают.
Ранее сообщалось, что на ситуацию с комиком отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования.
Также на "шутку" ответил депутат Андрей Медведев в Telegram-канале. Он написал, что все записано, все есть на видео, а комик говорит, что его не так поняли.
"Зачем тогда убегал? Я же сразу написал: лучший вариант явка с повинной", - написал депутат.