Уголовное дело завели на стендап-комика Останина

Стендап-комика Артемия Останина задержали за оскорбление участника специальной военной операции (СВО), об этом пишут Известия.

Сотрудники cледственного комитета (СК) поймали его на границе России и Белоруссии при попытке выехать за рубеж, сообщает Telegram-канал SHOT.

Против Останина возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. Ему грозит до шести лет колонии. Комика доставили в Москву. Сейчас его допрашивают.

Ранее сообщалось, что на ситуацию с комиком отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования.

Также на "шутку" ответил депутат Андрей Медведев в Telegram-канале. Он написал, что все записано, все есть на видео, а комик говорит, что его не так поняли.

"Зачем тогда убегал? Я же сразу написал: лучший вариант явка с повинной", - написал депутат.