Луценко поражен тем, на что "разменяли" Курскую область

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко поражен и возмущен тем, на что киевский режим "разменял" Курскую область.

По его словам, ВСУ продемонстрировали "блестящие способности" наносить неожиданные удары, а потом все это отдать. При этом постоянно были громогласные обещания обменять "курский плацдарм" на огромные территории. А в итоге его "разменяли" на бегство боевиков, да и то не всех, нецензурно возмущался Луценко.

Бывший боевик "Автомайдана" художник-русофоб Сергей Поярков говорит, что "курский плацдарм" ВСУ "разменяли" на отступление в Донбассе. В этом лично виноват Зеленский.

На Украине вовсю обсуждают поражение на Курщине и ищут виноватых. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Зеленский поставил на военные посты неудачников, потому что сам неудачник. Все украинские политологи и эксперты теперь в один голос отмечают, что это изначально была бессмысленная авантюра, к тому же еще и затянувшаяся. На что рассчитывал Зеленский, неизвестно, но он явно просчитался, согласны на Украине.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) недоумевает: почему на фронте постоянно повторяется одно и то же?

"Это один и тот же сценарий, он повторяется раз за разом, раз 20 уже повторился. Мы всегда досиживаем по политическим причинам до ситуации, когда у нас прекращается организованное сопротивление", – сказал Арестович.

В Раде на прошлой неделе хотели созвать экстренное заседание по ситуации в Курской области, но голосов не хватило. Депутат Людмила Буймистер обвинила высшее руководство в сокрытии сведений о поражении ВСУ в Курской области.