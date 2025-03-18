Украина совершила атаку на школу в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в населенном пункте Графовка Белгородской области. Как пишет SHOT, здание сильно повреждено, выбиты почти все окна, первый и второй этажи разрушены. Пострадавших нет: в это время там никого не было.

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Ранее Lenta.ru сообщала, что пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области. Они ссылаются на данные российских военкоров. СМИ пишут, что попытка прорыва была совершена накануне запланированного телефонного разговора президентов России и США.

За сутки украинские военные несколько раз пытались проникнуть на территорию России в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка. Вооруженные силы РФ нанесли удары авиацией и артиллерией по ВСУ — предварительно, уничтожено четыре бронемашины и три танка Т-72.

Ранее мы писали, что помощник президента Юрий Ушаков сказал, что Москва "не теряет надежды" на прекращение огня на Украине. Общение двух лидеров состоится сегодня, 18 марта, во второй половине дня.

В то же время помощник президента обратил внимание, что с тех пор, когда было предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, прошла неделя. За это время произошла "самая мощная в истории" атака беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию.