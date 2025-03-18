Ольга Васильева: У учителей нет времени качественно учить детей

Школьная программа составлена так, что у учителей зачастую нет времени на закрепление и повторение материала. Поэтому сейчас такое огромное количество домашних заданий. Об этом рассказала экс-министр просвещения РФ президент Российской академии образования Ольга Васильева.



Она уверена, что содержание программ и учебников будет пересматриваться, потому что к этой проблеме есть пристальное внимание на самом высоком уровне. Также должно прекратиться натаскивание к ЕГЭ, так как по поручению президента идет приведение к соответствию содержания программ и заданий на ЕГЭ, надеется экс-министр.

Интервью Васильевой выдержано в критическом тоне. Она отмечает большую нехватку учителей и их низкую зарплату. И считает, что нужно ввести единый базовый оклад учителя, как это было в СССР. А уже сверх этой базы регионы могут начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты.