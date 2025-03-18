18 Марта 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга определился, кто будет отвечать за подготовку празднования Дня Победы

42 человека будут отвечать за подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге. Соответствующий список чиновников утвердил глава города Алексей Орлов.

Организационный комитет возглавит сам глава Екатеринбурга. Помимо него, в состав также вошли его заместители, главы департаментов и руководители районных администраций. Каждый из них будет отвечать за проведение более чем 50 мероприятий.

В праздничной программе предусмотрены мастер-классы в рамках арт-фестиваля "Стенограффия" на тему "80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Помимо этого, по городу пустят экскурсионный трамвай-лекторий, где горожане смогут узнать о боевых и трудовых подвигах своих земляков, а также представить, как выглядел Екатеринбург-Свердловск в годы Великой Отечественной войны.

Не останется город и без спортивных мероприятий: 2 мая пройдут традиционные соревнования "Весна Победы", после которых запланирован легкоатлетический забег "Майская гроза".

Екатеринбуржцы смогут принять участие в акции "Вспомнить всех поименно", в рамках которой появляется возможность найти пропавших без вести во время войны 1941-45 годов. Будет организована и передвижная экспозиция "Живем в поиске", которая посвящена обнаруженным отрядами ветеранам.

Воспитанники детских садов и школьники тоже будут вовлечены в празднование Дня Победы. С 1 по 9 мая в учреждениях пройдут встречи с Героями и теми, кто награжден государственными наградами за воинские, трудовые отличия или удостоен почетных званий. Пройдут и торжественные церемонии возложения цветов к памятникам, обелискам и мемориалам, в которых примут участие как дети, так и их родители и педагоги.

В этом году также будет проводиться традиционная акция "Пост №1", во время которой волонтеры патриотических объединений Екатеринбурга заступят на Вахту памяти у мемориала "Вечный огонь" на площади Уральских Коммунаров и на Широкореченском мемориале.

Теги: Екатеринбург, Орлов, День Победы, подготовка


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