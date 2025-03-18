Переселенцам из Херсона запретят продажу купленного по госсертификатам жилья

Внесенный Правительством в Госдуму законопроект о том, что жителям Херсонской области, экстренно переехавшим в другие регионы России, надо запретить в течение пяти лет продавать купленные по жилищному сертификату квартиры, поддержал Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий сообщил, что программа херсонских сертификатов позволила получить жилье 93 тыс. переселенцам. По ней выдали более 100 тыс. сертификатов, но часть получателей вскоре продавала полученное жилье и уезжала, в том числе на Украину. В связи с этим было возбуждено 71 уголовное дело.

Для исключения злоупотреблений Правительство предложило ввести ограничение в части возможности использования социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, которые покинули место постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области. Им разрешается использовать сертификат исключительно в целях приобретения жилого помещения для постоянного проживания, в течение пяти лет продавать такое жилье запрещено.