СМИ: ЕС "дрожит" в ожидании разговора Путина и Трампа

Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает газета Bild.

Отмечается, что последствия переговоров могут потенциально иметь "разрушительный" эффект для безопасности на субконтиненте.

По информации издания, Париж и Лондон готовятся к худшему сценарию, в связи с чем их планы по отправке миротворцев "все больше обретают форму". В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы и "нападения российской армии". В Киеве опасаются, что президент США может согласиться на передачу РФ территорий, которые российские войска еще не контролируют, пишет ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов мск. Он отметил, что определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, лидеры затронут их. Выступление Путина по итогам разговора с Трампом не ожидается.

13 марта Владимир Путин сказал, что 30-дневное перемирие России и Украины возможно, но прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов.