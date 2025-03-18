Результаты диалога Путина и Трампа будут известны не сразу

Пока неизвестно, как сообщат о результатах телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что контакты лидеров продлятся столько, сколько будет необходимо. Кремль максимально оперативно проинформирует об итогах разговора, когда он состоится.

Ранее мы писали, что Москва "не теряет надежды" на прекращение огня на Украине. Так сказал помощник президента Юрий Ушаков перед телефонным разговором президентов России и США.

Общение двух лидеров состоится сегодня, 18 марта, во второй половине дня.

В то же время помощник президента обратил внимание, что с тех пор, когда было предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, прошла неделя. За это время произошла "самая мощная в истории" атака беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию.

"Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом", — сказал Ушаков.