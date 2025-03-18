18 Марта 2025
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханский агролидер - в Харабалинском районе собрали почти полмиллиона тонн овощей в 2024 году

Харабалинский район – лидер в Астраханской области по производству овощей. Об этом и о социально-экономических показателях муниципалитета за 2024 год, планах на 2025 год доложил глава Харабалинского района Алексей Штонда губернатору Игорю Бабушкину.

Район обладает значительным потенциалом, и прежде всего – в сельском хозяйстве. В прошлом году харабалинские аграрии собрали около 500 тысяч тонн овощей. Объем валовой продукции отрасли достиг 13 млрд рублей. Крупнейшее предприятие – «АПК Астраханский» обеспечивает более трети российского рынка томатной пасты. 

апк, сельское хозяйство, помидоры, овощи(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Успешно развивается птицефабрика «Харабалинская»,  которая теперь выпускает не только куриное яйцо, но и другую продукцию, а также планирует развивать собственную розничную сеть. Рост показывают и промышленные предприятия района – на 5,8%. Поэтапно продолжается работа по газификации. За год к сетям подключено 90 домовладений. 

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Большое внимание в районе уделяют помощи бойцам в зоне спецоперации. За год на передовую доставлено более 82 тонн гуманитарных грузов, в числе которых автомобили, спецтехника, продукты, медикаменты.

По итогам 2024 года в муниципалитете господдержка аграриев превысила 131 млн рублей; благоустроены 11 общественных территорий; построен новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография», который с начала этого года сменил нацпроект «Семья»; реализовано три инвестпроекта в сфере с/х на сумму 43,6 млн рублей; закуплено современное медоборудование, в том числе аппарат ИВЛ; новое оснащение приобретено для детской школы искусств и трех школ.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Как рассказал глава муниципалитета губернатору в планах на 2025 год - приобретение пятя новых автомобилей для оказания медицинской помощи, которые уже поступили, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса; обустройство «Парка Героев защитников Отечества»; благоустройство 6 общественных пространств; внедрение муниципального инвестиционного стандарта.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"В этом году мы приступили к реализации новых нацпроектов. Поручил руководству района активнее участвовать в них, чтобы получать необходимое финансирование. Одна из задач – капитально отремонтировать в муниципалитете четыре школы", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, хабалинский район, апк, благоуйстройство, производство овощей


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