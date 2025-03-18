Ушаков: Россия надеется на прекращение огня

Москва "не теряет надежды" на прекращение огня на Украине. Так сказал помощник президента Юрий Ушаков перед телефонным разговором президентов России и США, сообщает Коммерсант.

Общение двух лидеров состоится сегодня, 18 марта, во второй половине дня.

В то же время помощник президента обратил внимание, что с тех пор, когда было предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, прошла неделя. За это время произошла "самая мощная в истории" атака беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию.

"Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом", — сказал Ушаков.

13 марта Владимир Путин сказал, что 30-дневное перемирие России и Украины возможно, но прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов. Президент России, рассуждая об участке украинского вклинения в Курской области. По его словам, в случае физического блокирования территории в ближайшее время, людям останется два выхода: сдаться в плен или погибнуть. Именно поэтому украинской стороне выгодно длительное перемирие, но что будет происходить в эти 30 суток - большой вопрос.