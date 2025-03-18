Отравившиеся салатами в пекарнях "Хлебница" пермяки взыскивают с торговой сети 6,6 миллионов

Отравившиеся салатами в пекарнях "Хлебница" пермяки взыскивают с торговой сети 6,6 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ведомство посодействовало подаче в суд 25 исковых заявлений с требованиями о возмещении материального и морального вреда. Общая сумма материального вреда по поданным искам составляет 560 541 рублей; морального вреда – 6 110 000 рублей.

Напомним, владелицу и исполнительного директора сети пекарен "Хлебница" Юлию Гагарину и Ксению Троицкую отправили под домашний арест по делу об отравлении более 80 жителей Перми. Пострадавшие купили в конце декабря прошлого года готовые салаты. В результате у них был диагностирован сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В марте Юлию Гагарину оставили под домашним арестом до 9 мая. Ксению Троицкую отпустили под запрет определенных действий.