Депутаты городской Думы определили кандидатуры заслуженных калужан для занесения на Доску Почёта «Дела и люди»

Накануне, 17 марта состоялось заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Думы города Калуги под председательством Андрея Макарова.

Депутаты одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди». За плодотворную профессиональную и творческую деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Калуги, на Доску почёта будут занесены 20 калужан – представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, науки и социальной сферы.

«Занесение на Доску Почёта «Дела и люди» – это важная форма общественного признания и морального поощрения калужан, внесших большой вклад в развитие нашего города. Все кандидаты выдвигаются трудовыми коллективами, это люди, много лет трудившиеся и заслужившие уважение своих коллег», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Также получило поддержку депутатов предложение провести в Калуге городской праздник выпускников 28 июня. Городской Управе поручено обеспечить проведение торжеств в парке культуры и отдыха