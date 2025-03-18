18 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Березовском водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионерку и скрылся

В Березовском водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионерку, переходящую дорогу, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 17 марта около 15.00 в районе дома 6А по ул. Красных Героев. Пока 89-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на нее наехал ВАЗ 2114. Бригадой "скорой помощи" пенсионерка с тяжелыми травмами была госпитализирована в Березовскую ЦГБ, где впоследствии скончалась.

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. По ним и удалось отыскать водителя, сразу скрывшегося с места аварии. Оказалось, что за рулем находился местный житель 1951 г.р. Он пояснил сотрудникам ДПС, что испугался, поэтому уехал с места ДТП. По результатам освидетельствования, в момент аварии был трезв.

ДТП в Березовском в районе у дома 6А по ул. Красных Героев(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния". За это ему грозит от года до 1,5 лишения водительских прав, а также административный арест на срок до 15 суток.

Более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение водителем ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". По данному факту проводится проверка.

Теги: Березовский, ДТП, пенсионерка


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