В Белгородской области подорван автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под ударом ВСУ оказался Краснояружский район. Ранены три мирных жителя.

Вблизи села Графовка ехавший по дороге служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте госпитализированы две женщины и мужчина, получившие баротравмы.

После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения. Автобус повреждён, написал Гладков в своём Telegram-канале.