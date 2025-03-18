Три студента из Екатеринбурга стали победителями Стипендиального конкурса "Система"

ПАО "МТС" совместно с благотворительным фондом "Система" объявили победителей Стипендиального конкурса "Система". В числе 50 будущих стипендиатов – три студента Уральского Федерального университета. Победители получат финансовую и методическую поддержку своих проектов, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт в компаниях-партнерах программы, сообщили в пресс-службе ПАО "МТС".



В течение пяти месяцев три студента УрФУ – Мария Щербакова, Егор Емельянов и Артём Пшеничников будут получать от благотворительного фонда "Система" именные стипендии в размере 25 тысяч рублей. Также они смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах проекта.

Всего в Стипендиальном конкурсе приняли участие более 18 тысяч студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений из 77 регионов России. Свердловская область вошла в тройку самых плодовитых настуденческие изобретения регионов. Регионами-лидерами по числу стипендиатов стали Москва (9 стипендиатов), Московская область (5 стипендиатов),Санкт-Петербург, Свердловская и Томская области (по 3 стипендиата), Костромская, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (по 2стипендиата).



В текущем сезоне Стипендиального конкурса участникам был предложен выбор из 5 направлений: технологии для комфортной жизни, технологии в народных промыслах и креативных индустриях, технологии здоровьесбережения, биохимическая инженерия и технологии энергетики и микроэлектроники. В каждом из направлений были выбраны по 10 победителей.



Студентка УрФУ Мария Щербакова победила в направлении "Технологии в народных промыслах и креативных индустриях" с проектом современной одежды с электроподогревом, выполненной в традиционной русской технике войлоковаляния.

Сразу два студента ИРИТ-РТФ Егор Емельянов и Артём Пшеничников стали авторами работ, победивших в направлении "Биоинженерия". Оба их проекта направлены на сохранение здоровья и повышения производительности крупного рогатого скота в условиях крупных и средних ферм. Егор разработал систему, позволяющую в режиме реального времени проводить оценку упитанности коров, выявлять факторы, влияющие на её снижение, вовремя выявлять болезни.

Артём придумал алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие с помощью аппаратного мониторинга поведения стельных коров контролировать их беременность и роды. Программно-аппаратный комплекс Пшеничникова уже был протестирован на ферме и позволил снизить смертность коров и телят с 20% до 5%. Оба эти проекта основаны на бесконтактных технологиях, с использованием нейросети.

"Партнеры Стипендиального конкурса "Система" – компании-лидеры в своих отраслях, выступая в качестве экспертов студенческих проектов, не делали скидок ни на возраст участников, ни на регион их проживания. Не мог стать оправданием вторичности изобретения и тот факт, что "в мире это давно используется, а у нас ещё нет". Все три наших земляка продемонстрировали абсолютно инновационные продукты. А что ещё ценнее – каждый из их проектов имеет хорошую перспективу практического применения", – поделился своей гордостью за екатеринбургских студентов директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Стипендиальный конкурс "Система" предназначен для студентов среднего профессионального образования и вузов и направлен на поддержку практико-ориентированной исследовательской, научной и инновационной деятельности мотивированной молодежи в приоритетных областях научно-технологического развития, содействие её участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержку в трудоустройстве и получении первого рабочего места.