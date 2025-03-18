Во Владивостоке на 14,5 часов задержан вылет в Екатеринбург самолёта "Уральских авиалиний"

Во Владивостоке из-за неисправности самолёта перенесли вылет пассажиров "Уральских авиалиний". Речь идёт о рейсе U6-572 Владивосток – Екатеринбург.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что после отправления самолёта Airbus A320neo со стоянки загорелся индикатор, сообщивший о технической неисправности. Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Авиакомпания тут же отправила резервный борт во Владивосток. 160 пассажиров отправятся в Екатеринбург в 21.50 по местному времени. Им предоставляют все необходимые услуги, в том числе питание, напитки и размещение в гостиницах.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, рейс должен был начаться в 7.20 по местному времени, то есть задержка составит более 14 часов, если вылет вновь не отложат.