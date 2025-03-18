Пятеро детей погибли при пожаре в Башкортостане

Пятеро детей и мужчина погибли в пожаре прошедшей ночью в селе Давлекановского района Башкортостана. ЧП произошло в квартире на втором этаже двухэтажного дома, сообщает Газета.ru.

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По предварительным данным, причиной пожара мог стать натяжной потолок. Сотрудники МЧС приехали на место, когда пожара уже не было. Его площадь составила 2,5 квадратных метра.

Спасатели нашли в квартире тела пяти малолетних детей: семилетней девочки, двух пятилетних девочек-близнецов, двух трехлетних мальчиков-близнецов, а также 33-летнего мужчины. Они задохнулись едким дымом от плавящегося потолка.

По предварительным данным, мама детей в тот момент была на работе, с детьми находился сожитель.

На место выехали представители региональной прокуратуры, следственного комитета, сотрудники управления МЧС и прокурор Давлекановского района.

По факту гибели людей следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Идет расследование.

15 марта стало известно о смерти ребенка в Тобольске после взрыва газа. Печальную новость сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Как рассказал он в своем Telegram-канале, врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, однако его сердце остановилось. Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезными.