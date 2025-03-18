Пятеро детей погибли при пожаре в Башкортостане
Пятеро детей и мужчина погибли в пожаре прошедшей ночью в селе Давлекановского района Башкортостана. ЧП произошло в квартире на втором этаже двухэтажного дома, сообщает Газета.ru.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать натяжной потолок. Сотрудники МЧС приехали на место, когда пожара уже не было. Его площадь составила 2,5 квадратных метра.
Спасатели нашли в квартире тела пяти малолетних детей: семилетней девочки, двух пятилетних девочек-близнецов, двух трехлетних мальчиков-близнецов, а также 33-летнего мужчины. Они задохнулись едким дымом от плавящегося потолка.
По предварительным данным, мама детей в тот момент была на работе, с детьми находился сожитель.
На место выехали представители региональной прокуратуры, следственного комитета, сотрудники управления МЧС и прокурор Давлекановского района.
По факту гибели людей следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Идет расследование.
15 марта стало известно о смерти ребенка в Тобольске после взрыва газа. Печальную новость сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Как рассказал он в своем Telegram-канале, врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, однако его сердце остановилось. Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезными.