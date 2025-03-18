В России пересмотрят диапазоны тарифа на электроэнергию для жителей

Десятки регионов России собрались пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу. В 42 субъекта, где это случится, входят Подмосковье, регионы Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах РФ решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам и применить к ним повышающий коэффициент до 1,8. Это следует из исследования Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

В 76 регионах России с начала года действует дифференциация тарифов на электроэнергию по трем диапазонам в зависимости от объемов потребления. "Льготный" первый диапазон установлен на уровне 3,9 тыс. кВт•ч в месяц. Максимальное значение для второго диапазона – 6 тыс. кВт•ч в месяц, превышающие его показатели относятся к третьему диапазону.

Зимой девять регионов, в которых газифицировано менее 5% жилья, получили право применить повышающий сезонный коэффициент на отопительный период — 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазона объемов электропотребления. Позже Правительство скорректировало эту норму. Теперь по решению региональных властей повышающий коэффициент для населения, проживающего в негазифицированных жилых или садовых домах с электроотоплением, может применяться в любом субъекте в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления, пишет "Ъ".