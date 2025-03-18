В Тобольске сварщика и рабочего отправили под домашний арест из-за взрыва газа

В Тобольске задержали сварщика и рабочего. По версии следствия - они виноваты во взрыве газа в жилом доме, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Тобольский городской суд рассмотрел ходатайство следственного комитета об избрании подозреваемым меры пресечения. Их обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Установлено, что на газопроводе по переулку Рощинский города Тобольска были проведены строительно-монтажные работы по устройству газопровода, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего, произошла утечка газовоздушной смеси и ее скопления. Это привело к взрыву газа и разрушению дома.

По постановлению суда, подозреваемым Никите Константинову и Сергею Полуянову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 дней, до 11 мая 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.

Инцидент со взрывом газа произошел 12 марта в Тобольске. Сообщалось, что все случилось в доме №62 по улице Октябрьская. Было повреждено здание дома, вылетели рамы и стекла.

В результате пострадали жильцы – женщина и ребенок. Накануне сообщалось, что их состояние остается крайне тяжелым. 15 марта стало известно, что ребенок умер. Врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, однако его сердце остановилось. Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезными.

После гибели мальчика местные жители устроили стихийный мемориал на месте, где произошла трагедия. Туда принесли игрушки и цветы, а также зажгли лампадку. Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).