В Екатеринбурге только 5% киосков стоят законно

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию и инвестициям заявил, что в городе только 75 нестационарных торговых объектов из полутора тысяч размещены законно.

Выступая с докладом "Об итогах проведения натурного обследования мест размещения нестационарных торговых объектов", Чаплыгин отметил, что по закону киоски не должны размещаться на газонах, цветниках и любых площадках. Также НТО недопустимо размещать в пределах охранной зоны инженерных сетей, под путепроводами и эстакадами, в зоне станций метрополитена.

Он напомнил, что в 2025 году заканчивается большинство договоров с предпринимателями на размещение торговых объектов, и 1588 торговых точек планируется снести. Но провести аукцион на размещение новых объектов торговли фактически невозможно.

"Мы обследовали 1572 мест, на которых стоят киоски. Только 75 мест (5%) подходят для проведения аукциона и не нарушают требования законодательства", - сказал глава департамента.

По итогам обследования вынесено 1488 заключений о невозможности размещения киосков, что равно 95%.

Он привел в пример киоск на улице Новгородцевой, который размещен прямо на магистральной сети теплопровода.

"У нас есть риск оставить ЖБИ полностью без воды", - ответил Чаплыгин.

Действие договора с владельцем этого объекта, как и срок размещения большинства других киосков, истекает в июне, но, по словам Чаплыгина, собственник незаконно размещенной торговой точки дал понять, что не собирается сворачивать свою деятельность и готов идти в суд.

Также администрация города планирует полностью запретить размещать ларьки на остановках транспорта.

Депутаты обратили внимание на негативную сторону этих мер – после того как начали сносить киоски на остановках, людям стало негде прятаться от снега и дождя. А ларьков выносится больше, чем ставится остановок.

Председатель комиссии по экономическому развитию Артур Зиганшин сказал, что получает много обращений от граждан по этому поводу.

"У нас есть остановки, например, на Сибирском тракте, где посреди леса стоит козырек.... Человек встаёт просто под этот козырек, но когда боковой ветер, человек все равно оказывается весь в снегу", - посетовал он.