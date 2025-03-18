ВС России вывозят из Суджанского района БМП Bradley, брошенные ВСУ

Российские военные вывозят из Суджанского района Курской области трофейную технику украинских войск, в том числе американские боевые машины пехоты Bradley.

Видео с такой техникой показал ТАСС. На кадрах установлена на тягач американская боевая машина пехоты Bradley с антидроновой защитой, сваренной кустарным способом, и блоками динамической защиты.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие пытаются эвакуировать бронеавтомобили и другую технику НАТО возле Суджи Курской области, но несут большие потери.

13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области. В министерстве добавили, что расчеты FPV-дронов поразили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи.