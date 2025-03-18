Через 10 лет всех кондукторов в Свердловской области заменят валидаторы

Свердловской области потребуется около 10 лет, чтобы заменить всех кондуктор в общественном транспорте на валидаторы и цифровые системы поиска безбилетников. Такого мнения придерживается исполняющий обязанности замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Моргунов. По его словам, скоро оплата будет списываться автоматически, стоит пассажиру зайти в салон.

"Конечно же, победят валидаторы, но это произойдет не сейчас. Я думаю, это займет до 10 лет. Также у нас развивается единая биометрическая система: оплата улыбкой и лицом. Скоро можно будет просто зайти в транспорт, ничего не делать, а с твоего счета уже спишется определенная сумма. Либо в долг загонят", – рассказал Николай Моргунов в эфире ОТВ.

Он отметил, что освободившихся от должностей кондукторов можно устроить контролерами. Таковые будут востребованы, так как даже сейчас без напоминания значительная часть уральцев предпочитает не платить за проезд.

"Да, это хорошая история, потому что, если брать, допустим, наш межмуниципальный трамвай № 333 Верхняя Пышма – Екатеринбург, изначально там кондукторов не было в принципе. Там система наблюдения, идет счетчик пассажиров, спустя 3-4 месяца мы поняли, что около 30% пассажиров не оплачивают проезд. Мы ввели контролеров, теперь этот процент снизился до 7%", – отметил Николай Моргунов.

По его словам, к 2030 году в Свердловской области должны привести в порядок 1,7 тыс. машин автопарка. Для этих целей разработан федеральный проект "Инфраструктура для жизни" и введен показатель – увеличение доли подвижного состава автобусов в нормативном состоянии до 85%. Моргунов отметил, что срок жизни автобусов и троллейбусов составляет 6-7 лет, а потому их надо обновлять постоянно.

"Мы сейчас на основании этих данных и монетизации разрабатываем программу обновления подвижного состава. Будет обязательно федеральное софинансирование, и к 2030 году, я думаю, мы этот показатель достигнем", – добавил Моргунов.