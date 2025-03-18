Российский космонавт скоро вернется домой

Космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов возвращается на Землю: корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС). Также домой вернутся астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Они отправились на МКС 5 июня 2024 года. Должны были вернуться 14 июня, но на корабле, разработанном компанией Boeing, возникли неисправности.

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Они провели там девять месяцев. Трансляция велась на сайте NASA, сообщает ТАСС

Спускаемая капсула корабля приводнится в Мексиканском заливе 19 марта.

13 марта мы писали, что запуск многоразового космического корабля Crew Dragon отложила компания SpaceX менее чем за час до старта на Международную космическую станцию (МКС). Экипаж покинул корабль. В его составе российский космонавт Кирилл Песков.