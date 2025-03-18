Пять юных музыкантов из Академического района Екатеринбурга вошли в сотню лауреатов джазового конкурса

Начинающие джазмены из Академического района приняли участие в XII Всероссийском детско-юношеском конкурсе эстрады и джаза "Ритм-Экспресс". Он прошёл в уральской столице и собрал десятки участников со всего УрФО, а также других регионов и соседних республик.

Проект "Ритм-Экспресс" зародился в 2003 году, и с тех пор каждую весну Екатеринбург на несколько дней превращается в столицу детского джаза: сюда съезжаются самые талантливые юные музыканты этого направления, чтобы показать свои навыки и умения. Среди них оказались и учащиеся джазового отделения Екатеринбургской детской школы искусств №6 имени К.Е. Архипова, филиал которой находится в Академическом районе.

К слову, здание музыкальной школы в самом молодом районе Екатеринбурга, а также все необходимые инструменты были подарены ученикам и педагогам ведущим застройщиком района – АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Мастер-девелопер приурочил подарок к 300-летию Екатеринбурга и, кроме того, продолжил поддерживать одарённую молодежь, проживающего в восьмом районе. Так, застройщик проекта комплексного освоения территории "Академический" стал генеральным спонсором конкурса "Ритм-Экспресс" в 2025 году.

"В этом году без поддержки "РСГ-Академическое" конкурс бы не состоялся, так как реализация такого масштабного проекта системы художественного образования Екатеринбурга - это неподъёмная сумма для школ-организаторов. А благодаря неравнодушному девелоперу и его генеральному директору Сергею Ланцову детский джаз будет жить", - подчеркнула директор МБУК ДО "ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова" Евгения Серебренникова.