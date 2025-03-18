Ургант стал парижским предпринимателем

Телеведущий Иван Ургант стал индивидуальным предпринимателем. Сделал он это в Париже.

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Из документов следует, что Ургант зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 г. Его основная деятельность – производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок, пишет РИА Новости.

После начала специальной военной операции артиста уволили с Первого канала из-за того, что он опубликовал в соцсети чёрный квадрат. В СМИ неоднократно появлялись слухи о возвращении Урганта на ТВ, но пока этого не произошло. В декабре 2024 года телеканал СТС убрал из эфирной сетки почти все части из серии фильмов "Ёлки", в которых он снимался. Артист после ухода с ТВ активизировал музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант. Он выступает на корпоративах, а также работает ведущим на мероприятиях.