Зарплаты у работников "скорой" должны вырасти

Зарплаты работникам "скорой помощи" в России нужно повысить. Об этом заявил лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.



"Считаю, что размер зарплат работников "скорой помощи" должен составлять от 100 до 200% средней зарплаты в регионе. Это справедливо, учитывая важность работы", - сказал он.

По словам Миронова, за два года дефицит кадров в системе здравоохранения увеличился еще на 10 тысяч человек. Заработать они могут больше только путем переработок.

"Нам нужно перестать делать из "скорой помощи" "второсортную" службу!", - заявил депутат.

Политик напомнил, что обращался по этому вопросу в правительство РФ в начале февраля, и недавно получил ответ от Минздрава.

"К сожалению, суть этого ответа сводится к перечислению мер поддержки медработников, которые уже приняты, но которые не дают нужного результата – зарплаты остаются низкими, а специалисты продолжают увольняться", – сказал лидер СРЗП.

Ранее сообщалось, .что в крупном городе Челябинской области — Миассе, медики массово написали заявления об увольнении. В их обращении сказано, что в связи с увеличением нагрузки, нехваткой кадров, низкой заработной платой и "безразличием руководства", они не могут работать в таких условиях, и с 1 апреля Миасс может остаться без экстренной службы — Скорой медицинской помощи. На данный момент заявления на увольнение написали более 35 сотрудников.