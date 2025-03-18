18 Марта 2025
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев съездил в ДНР для восстановления памятников воинам ВОВ

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправился в ДНР вместе с волонтерами своего центра для восстановления памятников воинам Великой Отечественной войны. Поездка длилась больше недели в рамках третьего "Добровольческого десанта". В ней также приняли участие свердловские добровольцы-спасатели и общественники.

Реставрация памятника воинам Великой Отечественной войны в ДНР(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Реставрация памятника воинам Великой Отечественной войны в ДНР(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

В Тельманово во время пребывания Вихарева были организованы субботники, мастер-классы для местных волонтеров, а также восстановление памятника защитникам родины — танкистам, мемориала танка ИС-3 и братских могил в селе Самсоново. За несколько дней был убран мусор вокруг памятника, а сам танк был почищен от ржавчины и покрашен.

Реставрация памятника воинам Великой Отечественной войны в ДНР(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Реставрация памятника воинам Великой Отечественной войны в ДНР(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Президент России Владимир Путин объявил 2025 — Годом защитника Отечества. К 80-летию победы в ВОВ по всей стране реставрируются памятники, приводятся в порядок Аллеи Славы. Мы не остались в стороне — отправились восстанавливать памятник в подшефный Свердловской области Тельмановский муниципальный округ. Примечательно, что именно этот танк и воины в годы ВОВ были освободителями района!" — рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Реставрация памятника воинам Великой Отечественной войны в ДНР(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Реставрация памятника воинам Великой Отечественной войны в ДНР(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Всего на организацию десанта, помощь военным и реставрацию памятников Алексей Вихарев потратил около 2 млн рублей личных средств.

Проект "Добровольческий десант" стартовал летом 2024 года по инициативе добровольцев и был поддержан правительством Среднего Урала. Тогда активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева провели субботник в Тельманово в ДНР, приведя в порядок "Аллею Дружбы", заложенную в честь 90-летия Свердловской области, родник "Богатырь", а также установив мусорные урны, скамейки, информационные стенды, закупленные депутатом. Следующий десант отправился в новую подшефную территорию осенью того же года, тогда волонтеры озеленили парк в Тельманово. Алексей Вихарев оплатил материалы, проживание и проезд активистов.

Напомним, что накануне Алексей Вихарев помог собрать и направить в ДНР 10 тонн гуманитарного груза, в числе которого стройматериалы, автомобили, окопные свечи, маскировочные сети, дроны, теплые вещи, средства гигиены, продукты и медикаменты.

Теги: Алексей Вихарев, ДНР, памятник ВОВ


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