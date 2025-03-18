46 украинских беспилотников сбили прошедшей ночью в небе над Россией

46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили прошедшей ночью в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Больше всего дронов – 41 – силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью. Еще два – над Брянской, столько же над Курской областью. Один БПЛА - над территорией Орловской области.

17 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Астраханскую область. Один человек пострадал. Его доставили в больницу.