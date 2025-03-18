18 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Зеленский потребовал отказаться от выдвижения условий перемирия

Киев готов к безусловному прекращению огня на 30 дней, однако для перехода к этому Москва должна перестать выдвигать условия.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Сообщение появилось после его беседы с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"Коалиция стран, готовых работать вместе с нами ради приближения справедливого и продолжительного мира, увеличивается. Это очень важно", — Указал Зеленский.

Он отметил, что другой темой была работа команд Украины и Франции по составлению конкретных гарантий безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 30-дневное перемирие возможно, однако прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов. По его словам, в случае физического блокирования территории в ближайшее время, людям останется два выхода: сдаться в плен или погибнуть.

Теги: Зеленский, Украина, Россия, спецоперация, Путин


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