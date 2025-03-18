Зеленский потребовал отказаться от выдвижения условий перемирия

Киев готов к безусловному прекращению огня на 30 дней, однако для перехода к этому Москва должна перестать выдвигать условия.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Сообщение появилось после его беседы с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"Коалиция стран, готовых работать вместе с нами ради приближения справедливого и продолжительного мира, увеличивается. Это очень важно", — Указал Зеленский.

Он отметил, что другой темой была работа команд Украины и Франции по составлению конкретных гарантий безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 30-дневное перемирие возможно, однако прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов. По его словам, в случае физического блокирования территории в ближайшее время, людям останется два выхода: сдаться в плен или погибнуть.