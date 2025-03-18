Россиянам списали впятеро больше долгов без суда по итогам 2024 года

В прошлом году около 36 тыс. россиянам списали долги без суда на 17,4 млрд руб.

Это почти в 5,5 раза больше того, что было в 2023 году, когда несостоятельными стали 9,3 тыс. человек — им простили задолженности на 3,2 млрд руб. Механизм позволяет освободиться от непосильных долгов только добросовестным гражданам. Также в РФ существует процедура судебного банкротства. В 2024 году ею воспользовались 432 тыс. человек — на четверть больше показателя 2023 года.

Как сообщил Минэк, основная причина роста популярности внесудебного банкротства в том, что оно стало доступным для разных категорий населения. С ноября 2023 года механизм расширили на пенсионеров, семей с детьми и всех граждан, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредиты.